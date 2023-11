Giochi, D’Attis sui Giochi: ‘Arrivano ulteriori fondi, Commissario e comitato lavorino insieme’

“La notizia positiva è che per i Giochi del Mediterraneo sono disponibili ulteriori 125 milioni di euro, a conferma di una precisa volontà del Governo di puntare con decisione su un evento sportivo di rilievo internazionale”. Così in una nota il deputato Mauro D’Attis: “Adesso, è necessario che il Commissario di Governo e il Comitato organizzatore lavorino di comune accordo sugli interventi da mettere in campo, anche sulla base del tempo a disposizione e della strategicità degli impianti a Taranto, Brindisi e Lecce nell’ottica di una buona riuscita dell’evento. Procedendo in tale direzione, sono certo che si potranno superare anche difficoltà come quella emersa a Brindisi per il PalaEventi: l’obiettivo condiviso è arrivare ai risultati auspicati per il nostro territorio e per i cittadini. Un traguardo possibile grazie a risorse adeguate per la realizzazione di opere dirette o accessorie per gli impianti”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp