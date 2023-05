Taranto: Distrutta la lapide di Erasmo Iacovone

La lapide che ricorda Erasmo Iacovone è stata completamente distrutta. Situata sulla strada che collega Taranto e San Giorgio Jonico, è posta nel luogo dove il numero 9 rossoblu per eccellenza perse la vita nella notte di quel maledetto 6 febbraio del 1978, a soli 25 anni. E pensare che qualche mese fa quella stessa lapide fu rinnovata da un gruppo di sostenitori.

A inviarci la foto, che potete vedere sotto, è stato Franco Dellisanti, ex compagno di squadra e di stanza di Erasmo. Proprio Dellisanti lancia un appello affinché si possa procedere con una raccolta fondi tra tifosi in modo da ricostruirla in tempi brevi.

