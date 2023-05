Happy Casa Brindisi: ‘Caro Frank, sei la nostra storia’

Le strade di Frank Vitucci e della Happy Casa Brindisi si sono separate, a conferma che tutto inizia e tutto finisce. Ma il legame tra il tecnico veneziano e il club della famiglia Marino resterà indissolubile. Perché Frank è entrato nella storia del basket brindisino, come si evidenzia in una lettera aperta della società biancazzurra.

Caro Frank,

questa non è una lettera di addio, di ringraziamento o di arrivederci. Questa è semplicemente la nostra storia, da mettere per iscritto e tramandare ai posteri.

Era il 14 dicembre 2017 quando varcasti per la prima volta quella porta, con il tuo solito aplomb che abbiamo imparato ad amare. Eravamo impauriti, spaesati, in un vortice negativo al fondo della classifica. Ci hai preso per mano con garbo, duro lavoro, sorrisi, fiducia, entusiasmo. Ci siamo fidati del tuo sguardo, dei tuoi modi di lavoro, del tuo modo di creare gruppo e di sentirsi una vera famiglia.

Tutti ricorderanno le finali di Firenze e Pesaro tra sogno e realtà, l’annata da record, il secondo posto in classifica, le vittorie contro le super potenze del campionato e tanto altro ancora.

Questa è e sarà sempre storia.

Noi vogliamo parlare del Frank brindisino acquisito, integrato al meglio in città con tutta la propria famiglia, imparando a conoscere e apprezzare i ‘pro’ e cercare di migliorare i ‘contro’ di questo territorio. E a difenderlo con orgoglio, in campo e fuori dal campo. Attività sociali, esperienze, collaborazioni con associazioni, disponibilità ad accogliere, dialogare e condividere. Un esempio da cui tutti i brindisini di nascita dovrebbero apprendere.

14 dicembre 2017 – 29 maggio 2023, si chiude l’era FKV.

Lo facciamo con il sorriso delle grandi occasioni, con gli occhi lucidi delle grandi serate, con gli abbracci delle sconfitte più cocenti, con il cuore pieno di gratitudine e amore.

Questa è per te Frank, uno di NOI: “play hard and ENJOY”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp