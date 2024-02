Taranto, da Regione 11 mln per strade rurali di 16 Comuni

”Come Regione Puglia stiamo mettendo a disposizione dei comuni pugliesi, col presidente Emiliano e l’assessore Pentassuglia, ben 99milioni e 500mila euro per le nostre strade rurali, in base alla determina numero 99 del 21.02.24 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura. Finanzieremo i comuni che ne hanno fatto richiesta, con risorse finalizzate per il rifacimento delle strade esistenti e per la realizzazione di impianti di illuminazione a risparmio energetico”. Lo scrive in una nota Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

”Dopo il finanziamento dei primi 73 progetti delle 17 Amministrazioni Comunali e Unione dei Comuni, come Regione Puglia stiamo finanziando tutti i 416 interventi dei 143 Comuni richiedenti per migliorare la percorribilità delle strade rurali, metterle insicurezza consentendo così di raggiungere più agevolmente i terreni agricoli. Nei giorni scorsi abbiamo dato alle amministrazioni interessate ulteriori 10 giorni per trasmettere le informazioni richieste riguardanti i progetti e completare così l’iter amministrativo”, aggiunge Borraccino.

Per la provincia di Taranto i comuni che hanno richiesto le risorse e beneficeranno del finanziamento sono:

1 Castellaneta, per 980mila € (con 4 progetti);

2 Mottola, per 980mila € (con 4 progetti);

3 Ginosa, per 991mila € (con 4 progetti);

4 Manduria, con 998mila € (con 4 progetti).

Oltre alle 4 amministrazioni finanziate in prima battuta nella graduatoria del novembre scorso (appunto Castellaneta, Mottola, Ginosa e Manduria), saranno finanziati anche gli altri 12 comuni che hanno presentato i relativi progetti, per un totale così di 16 paesi:

5 Laterza, per 1 milione di € (con 4 progetti);

6 Torricella, per 250mila € (con 1 progetto);

7 Faggiano, per 245mila € (con 1 progetto);

8 Avetrana, per 250mila € (con 1 progetto);

9 Sava, per 1milione di € (con 4 progetti);

10 San Giorgio Ionico, per 750mila € (con 3 progetti);

11 San Marzano, per 750mila € (con 3 progetti);

12 Leporano, per 250mila € (con 1 progetto);

13 Monteiasi, per 676mila € (con 3 progetti);

14 Monteparano, per 500mila € (con 2 progetti);

15 MartinaFranca, per 1milione di € (con 4 progetti);

16 Fragagnano, per 77mila € (con 1 progetto).

“Un totale di quasi 11 milioni di € di finanziamenti regionali per il rifacimento delle strade rurale di 16 comuni della nostra provincia. Un risultato importante raggiunto e ancora una volta, come Regione Puglia, investiamo, col Presidente Emiliano, sul nostro territorio”, conclude Borraccino.

