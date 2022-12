Condividi su...

TARANTO -Probabilmente a causa del maltempo è crollata un’impalcatura in via D’Aquino nel pieno centro di Taranto. Non ci sono stati feriti, l’episodio è avvenuto poco prima delle 21.30 nei pressi di Piazza Garibaldi, una zona molto trafficata, soprattutto il sabato sera.

La foto in evidenza tratta dal profilo facebook del consigliwre comunale Francesco Battista.