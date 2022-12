Maltempo, al lavoro in Salento tutte le squadre dei Vigili del Fuoco

Condividi su...

Dalle ore 21.30 tutte le squadre vigili del fuoco sono costantemente impegnate, in tutto il territorio, per interventi dovuti al maltempo. I comuni maggiormente interessati sono Ugento, Lequile, San Pietro in Lama, Carmiano e Novoli. La rimozione di alberi caduti su abitazioni, autovetture, in strada, cartelloni e segnali stradali divelti gli interventi di maggiore entità. In particolare, a Novoli, la copertura impermeabilizzante di lastricato solare di una RSA è stata proiettata in strada. In questo momento le squadre sono ancora impegnate in attività di soccorso.