BRINDISI – In due assaltano la gioielleria, ma, durante la fuga, uno dei banditi viene bloccato da uno dei titolari: è stato soccorso e poi fermato dai poliziotti della Questura uno dei presunti rapinatori in azione poco prima delle 20 nella gioielleria Anna Longo di via Filomeno Consiglio, nei pressi di palazzo di città. Secondo una prima ricostruzione, mentre uno dei furfanti fuggiva via con il registratore di cassa, il secondo è stato bloccato dal figlio del titolare della gioielleria che si trovava all’esterno dell’attività quando la coppia ha tentato la fuga a piedi.

Rapina in gioielleria: la reazione

Il presunto rapinatore sarebbe stato colpito con una sedia, rovinando a terra e perdendo sia la pistola impugnata che lo scalda collo utilizzato per coprire il volto durante il “colpo”. Indagini in corso per individuare il bandito fuggito via con il bottino, ancora da quantificare. Intanto, lo sfortunato e ferito complice è stato portato in ospedale per le cure del caso, sotto stretta osservazione tanto dei medici del Pronto Soccorso quanto degli agenti di polizia intervenuti.