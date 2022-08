“Numeri al di sopra delle aspettative per MSC Crociere nel porto di Taranto. Nelle settimane in prossimità di Ferragosto saranno circa 4.000 i passeggeri che si imbarcheranno per un’esperienza nel Mediterraneo”. Lo sottolinea in una nota la compagnia di navigazione, aggiungendo che “a fare tappa in città, come durante tutto il periodo estivo, sarà MSC Splendida, con importanti benefici non solo per le realtà attive nel settore turistico, ma anche per le numerose altre attività operative in questo periodo. Molto positivi anche i dati riscontrati a livello nazionale, che confermano come il Mediterraneo resti una delle mete più gettonate per le vacanze nel periodo di Ferragosto”.

“Il boom di crocieristi – spiega Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere – conferma che gli sforzi per far ripartire tutte le nostre navi della flotta sono stati premiati e che le vacanze in crociera sono in cima alla lista delle preferenze degli italiani e non solo. Moltissime anche le persone che stanno già pianificando le vacanze dell’autunno e dell’inverno nel Mediterraneo, ai Caraibi, negli Emirati Arabi e nel Mar Rosso”.