TARANTO – Il Covid ha provocato la perdita di molti posti di lavoro precari, a Taranto le domande arrivate al Comune per i buoni spesa alimentari si sono triplicate nel 2021 rispetto al 2020. Sono infatti 9.000 furono 3.000 quelle presentate nel 2020; sono state completate le istruttorie per accedere al buono e circa 2000 domande dovrebbero essere respinte a causa di irregolarità. Il dato è fornito dal gruppo ‘Una città per cambiare’. “Nonostante siano moltiplicate le richieste, grazie al lavoro della Direzione Servizi Sociali, sono stati individuati ulteriori fondi da destinare alle fasce più deboli della popolazione, consentendo di mantenere quasi invariata la somma erogata rispetto allo scorso anno. Già dalla seconda metà di gennaio si dovrebbe concludere l’iter per l’assegnazione del buono”, si legge in una nota. (AGI)