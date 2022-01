Epifania all’insegna dell’amore per l’ambiente e della solidarietà con i Carabinieri Forestali con la “Befana della Biodiversità”. Alla base l’educazione ambientale e la solidarietà ai bambini ospitati in case famiglia o ricoverati negli ospedali di tutta Italia. La lodevole iniziativa si è svolta anche a Taranto, dove i Carabinieri Forestali, in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale, hanno organizzato la “Befana della Biodiversità” presso l’Ospedale S.S. Annunziata, quaderni, zainetti in tela, carte da gioco, per regalare momenti di gioia ed alleviare le difficoltà dei bambini, nonché materiale divulgativo riguardante la conoscenza dell’ambiente e della biodiversità all’interno delle Riserve Naturali Statali gestite dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca, per consentire ai bambini anche un “contatto” virtuale con la natura: habitat eccezionali dove sopravvivono specie animali e vegetali di rara bellezza

I Carabinieri, Hanno voluto testimoniare vicinanza a tutti i bambini ospitati o ricoverati, ma anche ai medici ed al personale sanitario e parasanitario che sono i veri protagonisti di questa emergenza pandemica.