CERIGNOLA – Grave tragedia nel giorno dell’Epifania. Ancora un tragico schianto sulle strade pugliesi, in seguito ad un Incidente stradale ha perso la vita una giovane infermiera. La vittima si chiamava Nicoletta Selvaggio 24 anni di Trani, l’incidente è avvenuto avvenuto all’uscita della statale 16 bis nel territorio di Cerignola nel foggiano. La giovane lavorava nel Servizio 118 dell’ASL di Foggia ed era di stanza nel presidio emergenza territoriale di Cerignola (Foggia). A quanto si apprende, la 24enne stava andando al lavoro quando per cause ancora in corso di accertamento l’auto a bordo della quale viaggiava è uscita di strada ribaltandosi più volte. (ANSA).