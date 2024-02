Taranto, controlli della Polizia: denunce a raffica

La Polizia di Stato continua a intensificare i controlli nei locali pubblici al fine di contrastare qualsiasi forma di illegalità. Nelle ultime operazioni, il personale della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce ha preso di mira alcuni circoli privati nel cuore di Taranto.

In uno di questi circoli, situato in via Cavallotti, gli agenti hanno scoperto che la maggior parte delle 8 persone presenti aveva precedenti penali e, a parte il presidente, nessuno era regolarmente iscritto nel libro soci. Durante la perquisizione sono stati recuperati 53 pacchetti di sigarette straniere, tutti privi del sigillo di stato, trovati all’interno di una scatola sul bancone del bar. Il gestore del circolo è stato sanzionato e il personale della Guardia di Finanza ha preso in consegna i tabacchi sequestrati.

Contemporaneamente, gli agenti del Commissariato Borgo, hanno denunciato un uomo per commercio di alimenti nocivi. Sorpreso sulla Circummarpiccolo mentre sgusciava cozze su un banchetto improvvisato senza precauzioni igieniche, circa 50 kg di mitili sono stati sequestrati.

Inoltre, un bazar, utilizzato anche per la vendita di prodotti alimentari, è stato sospeso a causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie e della mancanza di requisiti strutturali. Il gestore è stato multato per un totale di 2.500 euro.

