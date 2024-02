Taranto, furto energia elettrica: 9 denunciati, anche commerciante

In collaborazione con Enel Distribuzione, la Polizia del commissariato Borgo di Taranto ha denunciato nove persone in stato di libertà per furto di energia. Gli agenti hanno scoperto otto appartamenti e un’attività commerciale con allacci abusivi alla rete elettrica, causando un danno stimato di circa 80mila euro per l’azienda erogatrice. Tutti gli intestatari dei contratti di locazione sono stati denunciati. La Polizia prosegue con ulteriori verifiche, garantendo la sicurezza e l’integrità della comunità locale.

