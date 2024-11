Taranto, Cittadella della Carità: anche il Comune scende in campo

La delicata situazione della “Cittadella della Carità”, storico presidio socio-sanitario di Taranto, sarà al centro di una riunione della Task Force occupazionale della Regione Puglia, fissata per il 19 novembre. In ballo, non solo la salvaguardia di 160 posti di lavoro, ma anche la continuità di un servizio di rilevanza fondamentale per il territorio. Tuttavia, i rappresentanti sindacali della struttura, situata nel quartiere “Paolo VI”, non considerano sufficiente questo passo e hanno quindi richiesto un incontro urgente con il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, per informarlo dettagliatamente sugli sviluppi e sollecitare un suo intervento, pur nei limiti delle competenze comunali.

La riunione si è svolta questa mattina a Palazzo di Città, con la partecipazione del sindaco Melucci, del consigliere regionale e comunale Massimiliano Stellato, del consigliere comunale Michele De Martino e dei segretari territoriali dei sindacati FP CGIL, CISL FP, FIALS e UGL Salute. Nel corso dell’incontro, i sindacati hanno evidenziato il peggioramento della situazione, segnalando una persistente mancanza di chiarezza sul futuro della struttura. Oltre al ritardo nei pagamenti di alcune mensilità, è emersa una forte preoccupazione per la carenza di informazioni riguardo alle intenzioni del gruppo che ha manifestato interesse per l’affitto del ramo d’azienda. La frustrazione dei lavoratori è cresciuta, culminando lo scorso mese in un sit-in davanti al Palazzo della Presidenza della Regione, al quale ha partecipato anche il consigliere Stellato, promotore di numerose iniziative di sostegno.

Alla luce della situazione esposta, il sindaco Melucci ha ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale di schierarsi al fianco dei lavoratori per sostenere le loro rivendicazioni, in linea con quanto già fatto per altre vertenze occupazionali sul territorio.

