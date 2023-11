Taranto: Cianci, ‘Contava solo vincere’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Un gol scaccia incubi. Con questa frase può essere descritta la rete di Cianci nel derby contro il Brindisi. Un gol che permette agli ionici di tornare alla vittoria e all’ex Catanzaro di dimenticare il penalty sbagliato contro la Juve Stabia. Nel post gara, l’attaccante ha dichiarato: “Sono contento di aver aiutato la squadra a portare a casa i tre punti. La gara di è stata complicata, il Brindisi è una buona squadra che non merita questa classifica. Volevamo tornare a vincere e dimenticare le ultime sconfitte. Mi piace sentirmi parte del progetto, avverto la fiducia di tutti e spero di ripagarla. Nel reparto offensivo ci sono molti giocatori forti, c’è tanta concorrenza e questo è uno stimolo in più. Pensiamo partita dopo partita, possiamo fare ancora meglio. Dobbiamo restare concentrati sempre sul prossimo incontro, guardare ora la classifica non avrebbe senso. Siamo una squadra giovane e forte e il nostro obiettivo è quello di portare questa squadra più in alto possibile”.

