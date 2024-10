Taranto: cessione del club ad Apex Capital Global LLC

Il Taranto FC 1927 comunica ufficialmente di aver siglato un accordo preliminare per la cessione del Club con APEX Capital Global LLC. Nei prossimi giorni verranno compiuti i passaggi formali necessari per completare la transazione. APEX Capital Global LLC è già presente in città per definire alcuni dettagli, e questa mattina si è svolta la presentazione ufficiale alla squadra e allo staff tecnico. Da oggi, la gestione tecnica e organizzativa del Club è affidata ai nuovi responsabili. La società si impegna a tenere informati tifosi e cittadinanza sugli sviluppi. Al nuovo gruppo, i migliori auguri per il raggiungimento di traguardi importanti insieme alla città e ai suoi sostenitori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author