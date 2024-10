Futsal A/2, Castellana: a Lamezia Terme la prima trasferta stagionale

Sarà l’Ecosistem Lamezia Soccer a testare la tenuta del Castellana C5 nella prima uscita stagionale lontano dal Pala Valle d’Itria. Ad una settimana dal poker rifilato all’Acri nel debutto assoluto nel campionato nazionale di Serie A2, dunque, un’altra compagine calabrese di presenta al cospetto di Marco Ritorno e compagni. Entrambe vittoriose all’esordio, le due formazioni si presentano all’appuntamento con il morale alto, ma con la consapevolezza di andare a caccia di conferme importanti.

I lametini sono reduci dal successo per 6-2 ottenuto nel derby con il Soverato Futsal, un risultato in grado di ribadire la forza di una squadra che già nella passata stagione ha saputo ben figurare nella terza serie nazionale e che nella sessione estiva del mercato si è ulteriormente rinforzata con l’arrivo di gente del calibro di Victor Peralta e Franco Flores Iengo.

Per mister Rotondo ed i suoi ragazzi ci sarà da tenere altissima l’asticella della concentrazione allo scopo di mantenere i livelli di prestazione offerti nel turno inaugurale. Il tecnico bianco-blu è ancora alle prese con i dubbi legati alle condizioni di Paolo Rotondo, ma può fare affidamento sulla forza di un gruppo che nelle ultime settimane ha finalmente riabbracciato Roberto Vitto, reduce da un lungo infortunio. Contro l’Acri il laterale classe 2003 ha dimostrato di essere tornato su ottimi livelli e di avere ancora notevoli margini di miglioramento considerando la giovane età: “Sono contento di aver ripreso l’attività agonistica e di poter fare ciò che più mi piace. Vivere il finale della scorsa stagione da spettatore è stato difficile, ma adesso l’aspetto più importante è pensare al presente ed in particolare alla gara di sabato che sarà sicuramente molto difficile sia da un punto di vista ambientale, sia da un punto di vista tecnico-tattico. Noi, però, siamo pronti a dare il massimo come sempre”.

Presso il Palasport “Alfio Sparti” di Lamezia Terme dirigono l’incontro Pierpaolo Calenzo della sezione di Formia e Davide Salvatore Fonti della sezione di Caltanissetta. Al cronometro Rolando Chiodo di Catanzaro. Fischio d’inizio alle ore 16,30.

