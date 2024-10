Futsal A/M, il Vitulano Drugstore Manfredonia presenta il nuovo organigramma

In attesa del debutto in Serie A di futsal, il Vitulano Drugstore Manfredonia ha annunciato l’organigramma societario per la stagione 2024/2025. Al vertice della società vi sarà ancora il presidente Matteo Pacilli, leader del sodalizio dalla sua fondazione. I vice-presidenti, invece, saranno Sante Leone, Salvatore Gentile e Gregorio Esposito. Il Dott. Luigi Pio Esposito, invece, continuerà a rivestire il ruolo di presidente onorario.

L’esperto Michelangelo De Fabritiis sarà il direttore generale e segretario del club, mentre in qualità di accompagnatore della prima squadra resterà Gabriele Falcone. Un contributo fondamentale giungerà anche da Luigi “Gino” Falcone, addetto alla logistica della compagine pugliese.

Confermato mister Davide Ceppi come capo dello staff tecnico, con il ruolo di allenatore della prima squadra, Ceppi sarà coadiuvato dal vice Davide Cláudio Rei Moura, già capitano nell’anno della promozione. Accanto a loro vi saranno il collaboratore Francesco Paolo D’Urso, il match analyst e grafico Federico Guerra e il preparatore dei portieri Marco Andriani. Premiato l’impegno di Dumitru Sebastian Ionut nel ruolo di fisioterapista.

Oltre al già citato Guerra, il responsabile e addetto stampa del club, nonché social media manager, sarà il confermato Alessandro Leone, il quale potrà contare sull’apporto del videomaker Antonio Cotrufo e della fotografa Lucia Melcarne.

Parte integrante della società sarà il settore giovanile, il cui responsabile sarà Donato Fortunato, mentre la responsabile della scuola calcio sarà Lucia Castriotta. Il compito di coordinatore tecnico e coordinatore, invece, spetterà a mister Davide Moura, al quale sarà affidata anche la guida dell’Under 19 nazionale, insieme ai collaboratori Guerra e D’Urso. A capo delle formazioni Under 17 e Under 15 regionali vi saranno rispettivamente Giuseppe Ese e Daniele Spano, ai quali sarà affidato l’Excellence Programme. I due saranno protagonisti anche nella scuola calcio, nel ruolo di istruttori, insieme alla new entry Valentina Greggio.

