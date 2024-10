Judo, il Trofeo Italia classe Under 15 fa tappa a Taranto con due ospiti d’eccezione

Sabato 19 e domenica 20 ottobre, 600 atleti provenienti da tutta Italia arriveranno a Taranto per la Tappa di Trofeo Italia classe under 15 settore judo. Una testimonianza importante del legame tra questo sport e la città ionica, la quale vanta un arbitro donna pluripremiata e due volte arbitro Olimpico. Parliamo di Roberta Chyurlia che, dopo la magnifica esperienza di Parigi, per la quale è stata premiata dal Sindaco Melucci quale eccellenza sportiva del nostro territorio, sarà presente alla competizione che si terrà presso il Palamazzola a partire dalle ore 9.00. Primo arbitro donna per la Federazione italiana alle Olimpiadi, Chyurlia è stata premiata ben 4 volte come miglior arbitro donna d’Europa d è parte integrante del progetto Top level della federazione europea, oltre a vantare numerosi riconoscimenti internazionali.

Tra le figure di spicco della competizione ci sarà Antonio Ernesto, da anni Protocol Manager IJF, (International Judo Federation) con 3 Olimpiadi già alle spalle (RIO, TOKYO, PARIGI), primo pugliese candidato al Consiglio Federale FIJLKAM – SETTORE JUDO. Ernesto metterà a disposizione della Federazione Italiana la sua immensa esperienza internazionale maturata nella federazione internazionale di judo (IJF). Già judoka di livello internazionale, Ernesto ha intrapreso la carriera dirigenziale una volta terminata l’attività agonistica. Queste le sue parole sul futuro di questo sport: “La realtà odierna non può prescindere dalle relazioni internazionali e dalle interazioni con le altre nazioni sempre nel rispetto delle culture, religioni e caratteristiche sociali di ognuna di esse. Il mio obiettivo è quello di essere un collante tra la realtà nazionale e quella di più ampio respiro internazionale, aprendo nuove prospettive per la Federazione e per tutti i suoi tesserati”.

A rendere loro i dovuti onori vi sarà il presidente del comitato pugliese, il Maestro Nicola Rinaldi.

