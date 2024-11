Taranto, casting allenatore: Fontana non è convinto

Con ogni probabilità non sarà Gaetano Fontana il prossimo allenatore del Taranto. L’ex tecnico del Latina, infatti, non sarebbe convinto della proposta vista la situazione di transizione ancora in atto relativa al passaggio di proprietà. Fontana sarebbe stato sondato nei giorni scorsi per sostituire Carmine Gautieri col quale è ormai prossima la rottura definitiva. L’allenatore, inoltre, starebbe valutando un’altra proposta in Serie C.

