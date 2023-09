Taranto: Capuano punisce Ferrara, non è più capitano

Antonio Ferrara non è più il capitano del Taranto. La conferma arriva direttamente da Eziolino Capuano, alla vigilia della sfida del Vigorito con il Benevento. “Direi che possiamo anche smetterla di parlare di questo episodio – ha detto il tecnico rossoblu -. Io non ho mai lasciato correre sulla maleducazione: da capitano ha fatto un gesto molto grave, ma non ha ucciso nessuno. Ho preso provvedimenti perché sennò ognuno fa come gli pare. In che consiste il provvedimento? Sicuramente non avrà più la fascia al braccio, ma chiudiamo questo argomento e non parliamone più”. Il nuovo capitano sarà Vannucchi.

