Ahmed Touba: “Mi sento pronto per Retegui e il Genoa”

Lecce – Ultima conferenza stampa di presentazione di un nuovo acquisto dell’Unione Sportiva Lecce che con Ahmed Touba chiude il ciclo di incontri con la stampa per i neo tesserati della società di via Colonnello Costadura. Ad introdurre l’ex difensore del Başakşehir il direttore sportivo Stefano Trinchera: “E’ un giocatore che io e il direttore tecnico Pantaleo Corvino seguivamo da tempo e che abbiamo scelto perchè in possesso di determinate qualità di cui avevamo bisogno. Sicuramente il primo aspetto è il suo piede preferito, quello mancino, che nel reparto arretrato mancava. Inoltre è un difensore elegante capace in fase di impostazione ma anche in qualità di marcatore”. “Nonostante la sua giovane età ha molta esperienza nei maggiori campionati europei e anche nelle coppe europee.”

Il difensore giallorosso si è detto pronto a scendere in campo contro il Genoa nella gara di venerdì sera al Via del Mare: “Sono pronto, abbiamo lavorato in settimana e continueremo a farlo per arrivare preparati alla sfida contro il Genoa.” – “Ho scelto Lecce perchè mi hanno impressionato i tifosi e il progetto della società; non ho un vero e proprio modello di riferimento, seguo tutti i migliori difensori del momento cercando di rubare da ognuno di loro qualcosa di importante. Sicuramente per indole amo giocare tanto la palla e prendere rischi mettendo in atto i dettami tattici che ci chiede il mister.”

