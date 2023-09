Taranto: Capuano, ‘Andiamo a Benevento senza porci limiti’

“Volevo rispondere al mio amico Modica (allenatore del Messina, ndr): non abbiamo spinto per il rinvio, anzi avremmo voluto giocare. Anche perché così siamo costretti a disputare tre partite di fila in trasferta. Questo per chiarire il concetto: il Taranto non ha spinto e non ha fatto alcun tipo di pressione sulla Lega per il rinvio, noi siamo le vittime”. Comincia così la conferenza stampa pre Benevento di Eziolino Capuano, tecnico rossoblu, che ha incontrato i giornalisti in una sala stampa improvvisata, all’esterno del campo B “Francesco Di Molfetta”, per l’ormai nota indisponibilità dello Iacovone.

BENEVENTO “Al di là del nome che porta l’avversario, questo campionato è più difficile di quello della passata stagione: non ci sono squadre più forti di altre, si può vincere e perdere con chiunque. Quando sento nominare le favorite, nessuno cita la Casertana: in una rosa già forte, ha inserito anche Calapai. Per i nomi, è da Serie B. Tornando a noi, andremo a Benevento conoscendo il valore dell’avversario, con la solita umiltà, ma per giocarcela e senza porci limiti. Loro hanno l’obbligo di vincere, ma noi non andremo lì per essere passivi perché così facendo ci suicideremmo“.

STADIO “Mi è piaciuta la dichiarazione dell’assessore Ciraci (“Il Taranto deve giocare nella sua casa e faremo il possibile“, ndr) e lo ringrazio. Spero che alle parole seguano i fatti perché al momento i lavori non sono ancora partiti: non giocare allo Iacovone con il Cerignola sarebbe un peccato. Ribadisco, noi siamo le vittime di questo scempio”.

SAMELE VICE CIANCI? “In avanti abbiamo tanta qualità, ma in questo momento non tutti stanno bene. Sapete che il mio calcio è molto aggressivo e dispendioso, quindi scenderà in campo solo chi è al 100%“.

FERRARA “Direi che possiamo anche smetterla di parlare sempre di questo episodio. Io non ho mai lasciato correre sulla maleducazione: da capitano, il gesto di Ferrara è stato molto grave, ma non ha ucciso nessuno. Ho preso provvedimenti perché sennò ognuno fa come gli pare. In che consiste il provvedimento? Sicuramente non avrà più la fascia al braccio, ma chiudiamo questo argomento e non parliamone più”.

ASSENTI: “Romano sta bene, ma Bonetti è infortunato. Lui e lo squalificato Cianci sono gli unici indisponibili per la sfida del Vigorito”.

