Taranto, Capuano-Azzaro: botta e risposta sul Fanuzzi

”Il Fanuzzi non è omologato per la Serie C, soprattutto il terreno di gioco. Sarei onorato di giocare su quel campo e ringrazio il sindaco di Brindisi per l’ospitalità, ma prima di sparare certe cazzate, il Comune di Taranto dovrebbe interfacciarsi con la società”. Così Eziolino Capuano durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Catania.

Non si è fatta attendere la risposta del Comune di Taranto: “Vogliamo rassicurare città e tifosi, lo stadio Fanuzzi di Brindisi è omologato per ospitare le partite di Serie C, come certificato dalla stessa FIGC in ultima analisi il primo febbraio 2024, con documentazione ufficiale già pervenuta ai nostri uffici“, puntualizza in una nota Gianni Azzaro, vicesindaco e assessore a sport, turismo e sviluppo economico del Comune di Taranto.

”Con buona pace di tutti, quindi, ribadiamo che il Taranto FC ha la possibilità di utilizzare l’impianto brindisino per lo svolgimento delle sue future gare di campionato“, sottolinea.

”Continuare a innestare dubbi nella comunità, strumentalizzando una questione delicata in cui più Enti istituzionali stanno lavorando da settimane in totale sinergia e trasparenza, ci sembra nuovamente poco opportuno e irrispettoso. Ringrazio, ancora una volta, il sindaco Giuseppe Marchionna per la disponibilità e la proficua collaborazione”, conclude Azzaro.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author