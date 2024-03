Taranto, Capuano: ‘Abbiamo sbagliato l’inverosimile’

(Di Lorenzo Ruggieri) Taranto e Sorrento non si fanno del male. Il match dello Iacovone termina con un pari a reti inviolate ed entrambe le compagini consolidano il rispettivo piazzamento in zona playoff. Una sfida commentata così da Ezio Capuano, tecnico degli ionici: “Oggi si è visto il solito Taranto. Il Sorrento ha cambiato il proprio sistema di gioco e ciò dimostra che ci temono. Queste gare, però, puoi anche perderle. Posso solo fare i complimenti ai ragazzi. Non siamo mai stati arrendevoli e ci abbiamo creduto fino alla fine, costringendo a rimanere bassa una squadra che ha sempre proposto gioco. Abbiamo sbagliato l’inverosimile, l’occasione di De Marchi è contro le leggi della fisica. Complimenti al Sorrento ma sono stati fortunati. Hanno sofferto fino alla fine e avremmo strameritato la vittoria. Mi sarei aspettato di più da qualche giocatore, Orlando e Matera hanno faticato mentre Simeri è stato troppo altruista ma sta crescendo partita dopo partita. Kanoute? Per lui è un periodo particolare per via del Ramadan e non sapevo se farlo partire dall’inizio o a gara in corso. ”

