La Happy Casa Brindisi torna a sperare nella salvezza: Trento al tappeto 89-82

La Happy Casa Brindisi torna a sperare nella salvezza diretta grazie alla vittoria per 89–82 sulla Dolomiti Energia Trentino. Nella 23^ giornata, i biancazzurri fanno valere il fattore campo e strappano due punti preziosi per la permanenza in Serie A di basket.

Match giocato sempre sul filo dell’equilibrio, ma è Trento a scattare meglio dai blocchi con un parziale di 3-12. Il quintetto di Sakota, invece, punta la sveglia a metà primo quarto e con il duo americano Sneed-Washington risale la china fino al 22-20. Nel secondo periodo le squadre non si risparmiano, con laHappy Casa Brindisi che prova anche a prendere il largo. Trento, però, si conferma avversario ostico e all’intervallo lungo si va sul 47-48 in favore degli ospiti.

Al rientro sul parquet, il canovaccio non cambia. I biancazzurri scappano con i soliti Washington e Sneed, mentre gli ospiti restano a galla con i punti di Forray che in uscita dalla panchina guida Trento sul 66-70 a fine terzo quarto. Nel momento di maggiore difficoltà, si accende Laquintana: i suoi sei punti ad inizio quarto periodo, infatti, rimettono in carreggiata i padroni di casa. Nel finale, Brindisi alza il muro difensivo e non sbaglia nulla dalla lunetta per l’89-82 che chiude i giochi.

Spiccano i 22 punti di Eric Washington per la squadra di coach Sakota, top scorer della serata. In doppia cifra anche Xavier Sneed (17 punti), Jamel Morris (15 punti) e Tommaso Laquintana (11 punti). Sul fronte opposto, non bastano a Trento i 17 punti di Matt Mooney. Ora per Brindisi testa alla trasferta di Scafati.

