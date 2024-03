Sorrento, Maiuri: ‘Il pareggio è giusto’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il match col Taranto è sempre un derby del cuore per Vincenzo Maiuri. L’attuale allenatore ha vissuto una ‘doppia vita’ in riva allo Ionio, approdando in rossoblù sia da calciatore che da tecnico. Al termine della sfida contro la squadra di Capuano, conclusa con uno 0-0, Maiuri ha dichiarato: “Avevamo preparato la partita con il 4-3-3 ma, dopo aver perso Di Somma durante la rifinitura, abbiamo avuto la defezione di Blondett per febbre. Non avendo molti difensori a disposizione abbiamo fatto di necessità virtù e optare per un cambio di modulo. Seppur pagando qualche assenza, abbiamo disputato la partita che avremmo dovuto fare ma non quella che volevamo. Siamo andati in difficoltà nei primi dieci minuti ma la squadra si è comportata bene. A mio avviso il pareggio è giusto, il Taranto non ha avuto più occasioni di noi. Abbiamo affrontato una squadra fortissima in uno stadio molto bello. Il Taranto potrà dire la sua nei playoff, mentre noi abbiamo bisogno ancora di un paio di punti per la salvezza”,

