Taranto, Capuano: ‘Abbiamo creato l’impossibile, 3 punti meritati’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Come all’andata, il Taranto vince il derby contro la Virtus Francavilla grazie ad un gol in zona Cesarini. Alla NuovArredo Arena , la rete decisiva era stata di Zonta, mentre allo Iacovone i tre punti portano la firma di Michael Fabbro: “Abbiamo vinto una gara difficile in maniera strameritata”, ha ammesso Ezio Capuano, tecnico degli ionici, nel post gara.

Una vittoria che giunge ancora una volta grazie ad un subentrato, sintomo di una squadra compatta e omogenea: “Abbiamo creato l’impossibile, anche nel primo tempo. Nella prima metà di gioco i nostri avversari si sono difesi molto bene ma abbiamo avuto pazienza. Nella ripresa, invece, la Virtus Francavilla si è chiusa dietro e noi l’abbiamo assediata, cambiando anche sistema di gioco. Ci abbiamo creduto fino alla fine, sorretti da un pubblico meraviglioso“.

”Abbiamo trovato una squadra disposta magistralmente in campo e attenta sulle seconde palle. Ora ci godiamo la classifica, stiamo vivendo un sogno ma andiamo avanti con umiltà. Ho costruito una squadra simpatica, diventata anche cattiva e bella da vedere. Dopo Caserta, abbiamo perso solo a Messina. Corriamo fino alla fine e i gol allo scadere non sono un caso. I risultati sono frutto dell’abnegazione, della sofferenza e della preparazione delle partite. Dedico questa vittoria a Massimo Giove e al popolo tarantino, questa squadra non cadrà mai nel dimenticatoio”.

