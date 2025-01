Taranto, Battista: ‘Quando sarà operativo l’ospedale San Cataldo’

“Era settembre 2020, in piena campagna elettorale per le elezioni regionali, quando il presidente Michele Emiliano posò la prima pietra del nuovo ospedale San Cataldo a Taranto, garantendo che i lavori sarebbero stati completati entro un anno. A quasi cinque anni di distanza, quella promessa appare disattesa, e la struttura rischia di diventare nuovamente uno strumento di propaganda elettorale per il centrosinistra”. Lo dichiara in una nota Francesco Battista, consigliere comunale della Lega.

“La realtà dei fatti, però, non può essere ignorata: i tempi di realizzazione si sono allungati notevolmente, e secondo una stima ottimistica ci vorranno almeno altri due anni prima che il primo paziente possa varcare le porte del San Cataldo. Un ritardo che alimenta la frustrazione dei cittadini tarantini, già provati da una situazione sanitaria definita “inaccettabile”, nonostante l’impegno di medici, infermieri e dirigenti della ASL”, sottolinea Battista.

“La gestione dell’attuale ospedale Ss. Annunziata solleva ulteriori preoccupazioni – aggiunge il consigliere comunale della Lega -. Come sarà possibile garantire il funzionamento del nuovo San Cataldo se già oggi non si riesce a gestire in maniera adeguata una struttura più piccola? Dove verrà trovato il personale necessario? Si rischia di dover chiudere altri ospedali della provincia per trasferire le risorse al San Cataldo?”

Questi interrogativi sollevati da Francesco Battista restano senza risposta. “Il presidente Emiliano dovrebbe spiegare ai cittadini come intende affrontare questa situazione. È facile venire a Taranto durante la campagna elettorale per esprimere a parole amore per la città, ma nei fatti sembra che Bari resti sempre la priorità”, prosegue Battista.

Il silenzio dei consiglieri regionali del centrosinistra eletti nella provincia di Taranto non passa inosservato. “Chi rappresenta il territorio dovrebbe mettere al primo posto gli interessi della comunità ionica, anche a costo di opporsi al proprio presidente”, conclude il consigliere Francesco Battista.

