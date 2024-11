Taranto, Bake Off Italia in carcere: masterclass e panettoni per solidarietà

Eleonora Occhinegro, Davide Cavasin, Maurizio Santanniello e Roberta Caruso, concorrenti dell’undicesima edizione di “Bake Off Italia – Dolci in forno”, hanno tenuto una speciale masterclass all’interno del carcere di Taranto per i detenuti del laboratorio di pasticceria gestito dalla cooperativa sociale “Noi e Voi”.

In un ambiente rinnovato e attivo da oltre un anno grazie ai fondi destinati al piano di rigenerazione sociale, il laboratorio dà lavoro a quattro detenuti e produce dolci, prodotti da forno e, per la stagione natalizia, anche panettoni.

Da oggi, infatti, è partita la campagna benefica di vendita dei panettoni artigianali, inclusa una versione esclusiva ai fichi e cioccolato firmata dai concorrenti di Bake Off e dal maestro pasticciere Pierluigi Barbaro. Durante la conferenza stampa, ospitata nel laboratorio, il direttore del carcere Luciano Mellone e altri esponenti istituzionali hanno illustrato l’importanza del progetto per l’integrazione sociale e il futuro lavorativo dei detenuti.

Il presidente della cooperativa “Noi e Voi”, Antonio Erbante, ha sottolineato l’obiettivo ambizioso di vendere 3.000 panettoni, rispetto ai 1.000 dell’anno scorso. Gli utili sosterranno non solo le attività della cooperativa, ma anche associazioni locali, tra cui Abfo, impegnata nel progetto “Lievito” ideato da Eleonora Occhinegro.

I panettoni saranno disponibili presso la pasticceria Fiery Potest e altri punti vendita aderenti in città, con l’auspicio che l’iniziativa prosegua negli anni a venire e si espanda in altre strutture detentive.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author