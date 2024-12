Taranto, Babbo Natale arriverà sulla barca della Marina Militare

A Taranto, Babbo Natale non può che arrivare dal mare! Domenica 22 dicembre torna il Villaggio di Babbo Natale sul mare che il Molo Sant’Eligio – Marina Resort di Taranto offre gratuitamente a tutti i tarantini, soprattutto i più piccoli. Ogni anno è il momento più atteso e partecipato dai bambini, ma non solo.

Ecco il programma: alle ore 18.30 il vecchietto più amato, a bordo dell’imbarcazione “Seneca” della Marina Militare, arriverà dinanzi al castello aragonese, transitando dal canale navigabile. Saluterà tutti bambini affacciati da corso Due Mari. L’imbarcazione militare sarà seguita dalle piccole vele con i giovani atleti della scuola di vela Onda Buena. Un’ora dopo, alle 19.30, sbarcherà al Molo Sant’Eligio. Qui i piccoli potranno conoscerlo e consegnargli la letterina, troveranno un vero e proprio villaggio con tanti elfi, Minnie e Topolino, trampolieri, musica, animazione, leccornie, truccabimbi e palloncini.

L’evento, a ingresso gratuito e accesso pedonale, è organizzato dal Molo Sant’Eligio – Marina Resort di Taranto con la collaborazione del Comando Interregionale Marittimo Sud. “Sarà una grande festa per tutti, Taranto e in particolar modo l’isola antica, se la merita. È il nostro dono di Natale alla città – spiega la Direttrice del Molo Sant’Eligio e Marina manager, Gaia Melpignano – Da anni il nostro Marina, l’unico del Capoluogo, offre momenti di cultura, ma anche svago e divertimento. Non solo servizi per i nostri diportisti. E vogliamo continuare. Vi aspettiamo in tantissimi!”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author