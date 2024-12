Taranto, incontro Confindustria-Ance-Ferrarese

TARANTO – Incontro stamattina in Confindustria a Taranto tra il presidente degli industriali Toma, il presidente di Ance Taranto Messi e il commissario di Taranto 2026, Ferrarese. Insieme hanno analizzato le opportunità ulteriori che arriveranno per il territorio per la predisposizione di organizzazione e ospitalità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author