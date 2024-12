I Neri per caso a Taranto, concerto e visita ai bimbi malati

È stato un grande successo il concerto “La solidarietà in musica”. Tutto esaurito all’Orfeo per raccogliere fondi per i bimbi malati di Taranto. Protagonisti i Neri per caso che nel pomeriggio avevano visitato il reparto, ecco le nostre immagini esclusive. Sul palco anche l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia

