Taranto: auto a GPL in fiamme, Vigili del Fuoco evitano il peggio

Nella serata di mercoledì 22 novembre, intorno alle 23.00, una Fiat Punto a GPL ha preso fuoco in via Ciro Giovinazzi, angolo Corso Umberto, per cause ancora in fase di accertamento. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo potesse propagarsi e danneggiare anche le vetture parcheggiate accanto.

