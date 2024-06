Genitori Tarantini: ‘25 giugno resterà nella storia della città’

“Il 25 giugno 2024 sarà ricordato come una giornata storica, per Taranto. Questo primo importantissimo risultato lo dedichiamo ai tarantini, bambini e adulti, che non ci sono più, a quelli che stanno soffrendo, lavoratori compresi, e ai loro familiari.

Lo dedichiamo anche a tutti coloro che non hanno mai mollato e ci hanno sostenuto in questi anni. Questa sentenza consente al Tribunale di Milano di riaprire l’azione inibitoria da noi presentata per portarla a conclusione, attenendosi scrupolosamente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

I BAMBINI DI TARANTO VOGLIONO VIVERE e questa è la volta buona.

Non osino i politici (tranne Rosa D’Amato, unica a essersi impegnata per questa causa) appropriarsi di questo risultato, a cominciare dal sindaco di Taranto, che non ha mai risposto alla nostra richiesta di sostenere l’azione inibitoria.

Chiunque di loro dovesse provarci, sappia che verrà sbugiardato pubblicamente.

“È dei bambini il tempo del gioco…” (Archita di Taranto, IV sec. a.C.)

Che possa tornare ad essere così.”

Associazione Genitori tarantini.

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts