Giochi a Taranto, Abodi: “Tempi e risorse per l’organizzazione i nodi”

TARANTO – Il Ministro dello Sport Andrea Abodi a Taranto per i incontrare il Commissario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese e per effettuare i sopralluoghi nelle zone dove sorgeranno i nuovi impianti sportivi. Mentre nella conferenza di servizi vengono presentati ufficialmente i primi progetti, resta il dubbio sui tempi di realizzazione delle opere e le risorse per l’organizzazione dell’evento internazionale 2026.

