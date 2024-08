Taranto: arrestato un 43enne a Paolo VI per maltrattamenti in famiglia

Nella tarda serata del 18 agosto, i Carabinieri del Comando Stazione di Taranto Nord hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 43 anni, residente in città, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto dalla presunta vittima, che ha contattato la Centrale Operativa della Compagnia di Taranto, la quale coordina le pattuglie sul territorio. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che l’uomo, presumibilmente sotto l’effetto di alcol, avrebbe colpito ripetutamente la sua compagna con calci e pugni, causando lesioni, all’interno della loro abitazione situata nel quartiere Paolo VI.

Nel tentativo di riportare la calma e di identificare le persone coinvolte nella lite, i Carabinieri sono stati aggrediti dall’uomo con violenza. Durante l’intervento, l’individuo avrebbe inoltre danneggiato l’ascensore del condominio, prima di essere definitivamente bloccato e arrestato.

Conclusa l’operazione e raccolti gli elementi necessari, il 43enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Taranto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida. Si precisa che, come previsto dalla legge, l’uomo è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author