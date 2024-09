Taranto, arrestato pluripregiudicato per spaccio di droga

Un uomo di 46 anni, originario di Taranto e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I Falchi della Squadra Mobile, impegnati nei consueti controlli antidroga sul territorio, hanno individuato l’uomo mentre transitava in bicicletta in Via Crispi. Riconosciuto immediatamente per i suoi trascorsi, gli agenti hanno deciso di fermarlo e perquisirlo.

Durante il controllo, gli investigatori hanno trovato due involucri di cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di quasi 23 grammi.

L’uomo è stato immediatamente posto agli arresti domiciliari, mentre la droga è stata sequestrata.

