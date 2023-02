Taranto, appartamento in fiamme

TARANTO – Ancora un’appartamento in fiamme in città. È accaduto intorno alle 8.00 in via Giusti. In casa pare che non ci fosse nessuno, la Polizia sta indagando sulle cause dell’incendio. C’è stata apprensione per l’appartamento attiguo, dove è stato trovato un uomo con il suo cane, subito portati in salvo. Sul posto hanno spento le fiamme i Vigili del Fuoco, intervenuti con due mezzi. La Polizia Locale ha bloccato momentaneamente al traffico il tratto di strada.

