Taranto, ancora moto contro auto. Due feriti

TARANTO – Ancora un incidente stradale per le strade di Taranto, ancora uno scontro tra una automobile e una moto. Stavolta il sinistro è avvenuto in via Calabria intorno alle 21.30.

L’impatto è avvenuto nei pressi della piccola piazzetta che si trova lungo la strada: la forza dell’impatto ha causato gravi danni da entrambi i veicoli e distrutto il lunotto anteriore della vettura.

Hanno avuto la peggio le due persone a bordo della moto, un uomo alla guida e una donna, prontamente soccorsi dal 118: entrambi ricoverati in codice rosso: entrambi non hanno perso coscienza.

Un altro incidente, spettacolare ma senza conseguenze, è avvenuto in serata sulla San Giorgio-Pulsano. Il conducente ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata nelle campagne. Per fortuna niente da segnalare, il veicolo è stato prontamente rimosso.

