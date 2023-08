Taranto: Rapina due donne, arrestato 45enne

Al termine di rapide indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto, il personale della Squadra Mobile ha arrestato un tarantino di 45 anni ritenuto presunto di due rapine compiute alla fine dello scorso mese di luglio.

La prima rapina è stata compiuta il 25 luglio a una donna che aveva appena prelevato dal bancomat. Grazie al prezioso supporto delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori hanno delineato la dinamica dei fatti, individuando l’autore della rapina, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo, come immortalato dai filmati, avrebbe seguito la sua vittima fino allo sportello bancario e negli instanti immediatamente successivi al prelievo, l’avrebbe aggredita facendola cadere per terra per poi impossessarsi della borsa con all’interno 200 euro.

Il prosieguo delle indagini ha permesso di ritenere che lo stesso autore si sarebbe reso responsabile, a distanza di qualche giorno e con lo stesso modus operandi, di una rapina ai danni di un’altra donna.

Il 45enne ha avvicinato la vittima mentre si accingeva a entrare in auto e, dopo aver provato invano a sottrarle con violenza la borsa, trovando resistenza le avrebbe strappato dal collo due collane d’oro per poi dileguarsi.

Le testimonianze della vittima, un’anziana signora di 84 anni, suffragate anche in questo frangente dalle immagini dei sistemi di video sorveglianza hanno permesso di ricondurre la responsabilità al 45enne.

