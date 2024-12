Taranto: al via la sperimentazione dell’infermiere di processo

La ASL di Taranto si prepara a introdurre la figura dell’infermiere di processo, una novità che promette di migliorare l’efficienza e la sicurezza nei Pronto Soccorso. A darne notizia è il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani), che aveva sollecitato l’attivazione del progetto lo scorso 28 novembre.

“Questa mattina (venerdì 6 dicembre, ndr) ho incontrato Vito Gregorio Colacicco e Vito Santoro, rispettivamente direttore generale e direttore amministrativo dell’ASL di Taranto, che mi hanno confermato l’assunzione imminente di 20 infermieri dedicati a questo ruolo. Saranno suddivisi in cinque per ciascun presidio ospedaliero, garantendo così una copertura efficace in tutta la provincia”, ha detto Scalera.

Il consigliere ha espresso soddisfazione per l’avvio di un servizio già sperimentato con successo in altre ASL pugliesi, sottolineando l’importanza di questa iniziativa anche per contrastare il fenomeno delle aggressioni nelle strutture sanitarie. “Sono certo che anche a Taranto i risultati saranno significativi’, ha concluso Scalera.

