Taranto, ad un passo il ritorno di Giuseppe Giovinco

Il Taranto e Giuseppe Giovinco di nuovo insieme. L’attaccante classe ’90, già in rossoblù nel corso della stagione 2021/2022, sta per concretizzare il proprio ritorno in riva allo jonio, dopo le esperienze che lo hanno visto protagonista tra le fila di Catania, Virtus Francavilla e Fermana. Cinque gol e due assist nel corso della passata stagione per l’attaccante 34enne, che pare sia pronto a firmare un contratto di un anno a cifre particolarmente contenute, con rinnovo automatico in caso di salvezza. Un vero e proprio gesto d’amore verso una piazza alla quale lo stesso Giovinco si è sempre sentito legato, anche dopo la separazione di due anni fa.

