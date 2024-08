Futsal/A2, New Taranto: stilato il calendario della stagione 2024/25

La Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato il calendario del campionato di Serie A2 Élite 2024/2025, che vedrà tra i protagonisti anche la New Taranto Calcio a 5. La formazione ionica, allenata da mister Cataldo Guarino, farà il suo esordio il 12 ottobre in trasferta contro il Città di Melilli. La stagione regolare si concluderà il 10 maggio 2025 a Roma, con la sfida contro la S.S. Lazio.

Il tecnico rossoblù, commentando il sorteggio, ha evidenziato la difficoltà dell’inizio di stagione: “Affronteremo subito una squadra molto forte ed esperta, come dimostra il loro rendimento della scorsa stagione, quando hanno raggiunto i playoff prima di essere eliminati dal Manfredonia, club che ha poi ottenuto la promozione in Serie A. Va ricordato che Melilli ha militato nella massima serie fino a pochi anni fa e dispone di una rosa composta da giocatori di grande esperienza”.

La New Taranto, neopromossa, punta comunque a giocare un ruolo da protagonista: “Quest’anno sarà un torneo diverso, con avversari tecnicamente e tatticamente preparati. Diversi club ambiscono al salto di categoria, e il campionato sarà molto competitivo, indipendentemente da quanto emerge dal calendario. Certo, avrei preferito esordire in casa e non affrontare la Roma nei turni infrasettimanali, ma siamo consapevoli che ogni partita sarà una battaglia e dovremo affrontarla come una finale”.

Il mister ha sottolineato anche l’importanza della profondità della rosa: “Abbiamo una squadra forte, ma dovremo misurarci con società consolidate e roster di grande esperienza. Nessuno vorrà fare brutte figure. Sarà un campionato difficile, ma abbiamo le qualità per dimostrare il nostro valore in ogni partita. I conti si faranno alla fine della stagione: è fondamentale cercare di dare il massimo in ogni incontro, indipendentemente dall’avversario”.

Il calendario della New Taranto Calcio a 5

1ª Giornata – 12 ott 2024 – Città di Melilli vs New Taranto

2ª Giornata – 19 ott 2024 – New Taranto vs Academy Pescara

3ª Giornata – 26 ott 2024 – Riposa New Taranto

4ª Giornata – 2 nov 2024 – Itria FC vs New Taranto

5ª Giornata – 9 nov 2024 – New Taranto vs Futsal Ternana

6ª Giornata – 12 nov 2024 – Roma C5 vs New Taranto

7ª Giornata – 16 nov 2024 – New Taranto vs Tombesi C5

8ª Giornata – 23 nov 2024 – Mascalucia C5 vs New Taranto

9ª Giornata – 30 nov 2024 – New Taranto vs CLN CUS Molise

10ª Giornata – 07 dic 2024 – C5 Giovinazzo vs New Taranto

11ª Giornata – 21 dic 2024 – New Taranto vs Pol. Futura

12ª Giornata – 28 dic 2024 – Bulldog Capurso vs New Taranto

13ª Giornata – 11 gen 2025 – New Taranto vs S.S. Lazio

