Le tre salentine di Serie D a lavoro fra Coppa Italia, ritiri e amichevoli

Siamo ufficialmente entrati nella settimana che ci condurrà al debutto stagionale ed al calcio giocato in Serie D. Nel gruppetto delle tre salentine che comporranno il prossimo girone H, c’è l’Ugento che è già pronto a scendere in campo questa domenica per il turno preliminare di Coppa Italia di categoria. Giallorossi pronti dunque a bagnare il proprio debutto in quarta serie proprio nello stadio in cui hanno conquistato la D 112 giorni prima la sfida che li vedrà ancora una volta in campo alla Nuovarredo Arena. Questa volta davanti troveranno i veri padroni di casa della Virtus Francavilla, compagine retrocessa e costruita per tentare subito il ritorno fra i professionisti.

Nel frattempo, c’è chi è invece ancora in ritiro. È il caso del Nardò, partito nella giornata di domenica 18 agosto alla volta di Castelluccio Inferiore, località lucana in cui i granata resteranno proprio fino a domenica 25. Si farà poi ritorno in Salento per preparare la sfida di Coppa Italia in programma per l’1 settembre, con in campo al Giovanni Paolo II la Fidelis Andria. Sono 21 i calciatori convocati in ritiro da mister Fabio De Sanzo, 11 dei quali under. Un gruppo che vedrà aggiungersi a stretto giro anche altri calciatori che verranno ufficializzati nelle prossime ore. Assente Addae, rimasto in sede per proseguire il proprio percorso riabilitativo dopo l’infortunio rimediato al termine della passata stagione.

Scalda i motori anche il Casarano, tornato ad allenarsi sabato dopo tre giorni di riposo, ma con ancora due amichevoli in vista: giovedì 22 agosto alle 17.00 si scenderà in campo contro il Toma Maglie, mentre domenica 25 agosto, alle 10.30, al Capozza ci sarà il Fasano.

