Taranto, accordo tra Arpa e DTA: droni monitoreranno ambiente in Puglia

L’Arpa Puglia e il Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) hanno sottoscritto l’accordo che prevede l’utilizzo di droni e aeromobili a pilotaggio remoto per supportare le attività di monitoraggio ambientale dell’Agenzia regionale di protezione ambientale. La sottoscrizione dell’accordo è avvenuta oggi a Taranto nel corso dell’iniziativa organizzata dal Dta sul tema ‘Tecnologie e soluzioni aerospaziali per il ‘One Health’ nell’ambito del progetto Calliope – Casa delle Tecnologie Emergenti di Taranto. Hanno sottoscritto l’accordo Giuseppe Acierno, presidente e direttore generale del Dta, e il dg di Arpa Puglia Vito Bruno. Per Bruno “il lavoro sui droni e sull’innovazione tecnologica fa parte della visione strategica di Arpa Puglia. Negli ultimi anni abbiamo formato operatori dotati di altissima professionalità e specializzazione specifiche per poter intervenire nei monitoraggi e nelle attività di investigazione ambientale. Abbiamo fatto importanti investimenti sulle persone e sulle strumentazioni e abbiamo garantito interventi specialistici dedicati soprattutto al contesto tarantino; ora guardiamo al futuro sottoscrivendo un accordo strategico con il Distretto Tecnologico Aerospaziale per rafforzare la rete istituzionale sul territorio ed avere quindi un partner con il quale introdurre ulteriori elementi di innovazione. L’obiettivo è rafforzare e potenziare il ruolo di ente di controllo affidato all’Agenzia, utilizzando non soltanto modelli di analisi e verifica tradizionali, ma anche le ultime innovazioni tecnologiche”.

Per Acierno “l’accordo ci permette di mettere know how, competenze e infrastrutture al servizio di una delle più importanti agenzie regionali e di collaborare con essa per valorizzare tecnologie e soluzioni a servizio della comunità e della qualità della vita”. “Insieme ad Arpa opereremo per irrobustire le capacità di monitoraggio ed intervento che derivano dall’utilizzo di dati rivenienti da droni e da satelliti. Siglare l’accordo nella città di Taranto, sperimentando contestualmente i primi servizi dedicati al controllo dell’aria, dell’acqua, del verde e delle emissioni, ha per noi un importante valore ed una particolare motivazione a operare con impegno”, conclude. (ANSA).

