Taranto risale nella Qualità della Vita: +3 posizioni in classifica

Taranto e provincia si attestano quest’anno al 94° posto, in crescita rispetto al 97° dell’anno scorso. Il risultato conferma il trend positivo emerso anche dalla recente rilevazione di Italia Oggi, dove il territorio aveva guadagnato altre due posizioni. Questo miglioramento si inserisce nel piano di rigenerazione sociale, economica, culturale e ambientale promosso dall’amministrazione Melucci.

Significativi passi avanti sono stati registrati in diverse aree tematiche. Nel settore “Cultura e tempo libero” Taranto ha raggiunto l’87° posto, mentre in “Ambiente e servizi” è salita all’86°, nonostante alcune criticità, come la raccolta differenziata (105° posto). Miglioramenti evidenti anche negli indicatori “Ricchezza e consumi” e “Demografia, società e salute”, dove la provincia si colloca all’80° posto.

Un segnale incoraggiante arriva anche dalla crescita del PIL locale, con Taranto al 23° posto in classifica, così come dalle “Imprese sociali” (34° posto) e dalle “Disuguaglianze di reddito netto” (25° posto). Tuttavia, ci sono settori che richiedono maggiore attenzione: “Giustizia e sicurezza” (74° posto) e “Affari e lavoro” (104° posto), entrambi in lieve calo.

Il capoluogo ionico, però, guarda avanti con ambizione: grazie agli investimenti in grandi infrastrutture e agli imminenti appuntamenti internazionali, come il titolo di “Città europea dello Sport” e i Giochi del Mediterraneo 2026, Taranto conferma di essere in piena evoluzione e sempre più protagonista sul panorama nazionale e internazionale.

