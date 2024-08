Taranto, accoltella un connazionale: 27enne denunciato

La notte scorsa, la Polizia ha denunciato un 27enne nigeriano, accusato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. L’intervento degli agenti della Squadra Volante è avvenuto a seguito di una segnalazione di lite in strada, a Taranto, tra due cittadini extracomunitari.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato due giovani di colore, uno dei quali con evidenti ferite e indumenti macchiati di sangue. La presunta vittima ha dichiarato di essere stata aggredita con un coltello a serramanico, ricevendo quattro fendenti, di cui due alla schiena. L’aggressore, fermato con l’arma ancora in mano, non ha saputo spiegare la ferita riportata sulla propria mano.

Entrambi sono stati portati al Pronto Soccorso per le cure mediche. La lite sarebbe scoppiata per motivi legati a una richiesta di denaro durante un trasloco. Dopo le dimissioni dall’ospedale, è emerso che l’aggressore aveva numerosi precedenti penali e un provvedimento amministrativo in corso a suo carico.

