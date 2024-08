Taranto, scontro tra auto in pieno centro: donna in codice rosso

Incidente stradale nella mattinata di sabato 24 agosto in pieno centro a Taranto. Una BMW e una Kia Picanto si sono scontate all’incrocio tra via Ciro Giovinazzi e via Anfiteatro. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida della Picanto, rimasta incastrata nel suo abitacolo. Per poterla estrarre è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, che poi l’hanno trasportata all’ospedale SS. Annunziata in codice rosso. Sul posto, primo intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri.

