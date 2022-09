E’ stato assegnato il porto di Taranto alla Ocean Viking, che ha a bordo 459 persone soccorse durante 10 interventi di salvataggio negli ultimi otto giorni. La ong Sos Mediterranee, che gestisce la nave, ha parlato di “condizioni di vita estreme” sull’imbarcazione. L’arrivo è previsto domattina.

Intanto si registra una nuova nota di protesta del segretario provinciale del SAP, Pasquale Magazzino.

Come rappresentanti dei poliziotti abbiamo denunciato pubblicamente ed

in tutte le sedi le condizioni nelle quali i nostri colleghi sono costretti ad

operare all’interno dell’ HOTSPOT di Taranto, nonché le precarie

condizioni igienico/sanitarie insistenti nel Centro e le ricadute negative

anche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Per questi ed

altri motivi abbiamo richiesto l’adeguamento della struttura, protocolli

scritti di intervento nel caso di tentativi di fuga, nonché di trasferire alla

questura di Taranto un adeguato numero di poliziotti da destinare

esclusivamente ai servizi finalizzati alla gestione della sicurezza

dell’Hotspot. Le uniche risposte giunte sono state quelle del continuo invio

a Taranto di navi delle ONG, come quella della Ocean Viking in arrivo

domani a Taranto con 459 migranti. Come poliziotti ci sentiamo

abbandonati dalle istituzioni e da un Ministro dell’Interno che dovrebbe

tutelarci e rappresentarci. Colleghi impiegati in massacranti turni h24 che

non consentono il recupero psicofisico e creano problemi per la stessa

sicurezza degli operatori di polizia nelle operazioni di sbarco. Siamo

arrivati al punto che, probabilmente, gli stessi comandanti delle navi delle

ONG decidono tempi e modalità degli sbarchi, per poter subito ritornare in

mare a caricarne altri. Alcuni giorni fa il nostro sindacato in un

comunicato dal titolo “il silenzio dei colpevoli” aveva già contestato le

figure istituzionali che rimangono impassibili e silenti davanti agli

avvenimenti che stanno turbando la convivenza civile e la sicurezza in

Italia. Ma tutto ancora tace! Il Ministro dell’Interno non si adopera, non

commenta, non appare, si dilegua. Assistiamo, appunto, al “silenzio dei

colpevoli”.